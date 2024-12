¿Cuánto gana Mariah Carey por su All i want for Christmas is you?

Desde su lanzamiento en 1994, All I Want for Christmas Is You de Mariah Carey se ha convertido en un himno navideño que, año tras año, lidera las listas musicales.

Lanzada como parte de su álbum Merry Christmas, el tema se convirtió en un éxito inmediato que no ha dejado de sumar récords.

De hecho, luego de 25 años de su primer lanzamiento, la canción alcanzó el primer puesto en ventas, convirtiéndose en el 12º single más vendido de la historia.

Según The Economist, citados por Forbes, la cantante obtiene alrededor de 2,5 millones de dólares en regalías anuales por All I Want for Christmas Is You. De hecho, este mismo medio dio a conocer que hasta 2021, las ganancias acumuladas por el tema superaban los 72 millones de dólares desde que se lanzó.

Estas ganancias provienen de distintas plataformas de streaming, ventas físicas y licencias para cine y televisión.

Por otro lado, The New York Post estima que la artista obtiene alrededor de 3 millones de dólares al año gracias a este tema.

¿Dónde alcanza mayor popularidad?

Su popularidad alcanzó nuevas alturas tras aparecer en la película Realmente Amor (2003) y ha sido versionada por artistas como Justin Bieber, Demi Lovato y Lady Gaga, lo que también le generó ingresos adicionales por derechos de autor. En Spotify, acumula más de 1.800 millones de reproducciones, consolidándose como la canción navideña más escuchada en Occidente.

El éxito de la canción no solo se limita a las plataformas digitales. En enero de este año, Billboard anunció que la canción alcanzó un récord al permanecer 18 semanas en el primer lugar de la lista Global 200.

Además, lideró por 17 semanas consecutivas el Billboard Hot 100, marcando el mayor logro en la carrera de Carey en esta lista y posicionándola como una de las artistas con mayor dominio en su historia.

¿Cuál es el origen de este villancico navideño?

Mariah Carey compuso este clásico en tan solo 15 minutos, inspirada por la felicidad navideña mientras decoraba su árbol junto a un teclado Casio. Desde entonces, no solo rompió récords musicales, sino que también creó un imperio navideño.

Por otra parte, la cantante ha producido especiales de televisión, libros infantiles y espectáculos en vivo. Su show anual, iniciado en Nueva York en 2014, se ha expandido a varias ciudades de Estados Unidos, generando más de 16 millones de dólares.

Además, ha incrementado su fortuna con residencias de conciertos en Las Vegas, contratos multimillonarios y su participación en programas como American Idol.

En este sentido, según Celebrity Net Worth, portal especializado en estimar la fortuna de las estrellas, el patrimonio neto de Mariah Carey es de 350 millones de dólares.