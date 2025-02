20 años de YouTube y los videos más vistos

Hace 20 años, fue creada la plataforma de contenido audiovisual, YouTube.

Registrada como sitio web el 14 de febrero de 2005, ha evolucionado hasta convertirse en una de las más visitadas de Internet, con más de 5 billones de videos vistos diariamente.

El origen de Youtube

Los creadores de YouTube, Steve Chen, Chad Hurley y Jawed Karim, eran empleados de PayPal, cuando surgió la idea de un espacio digital para que los usuarios pudieran subir y compartir videos de presentaciones breves.

El primer video publicado en la plataforma, “Me at the Zoo”, se subió el 23 de abril de 2005 y hasta la fecha acumula más de 349 millones de visualizaciones.



El sitio alcanzó un rápido éxito, de hecho, en apenas un mes ya contaba con más de 30.000 usuarios registrados.

Su crecimiento exponencial atrajo la atención de Google, que adquirió la plataforma en 2006 por 1.650 millones de dólares. Desde entonces, YouTube ha seguido en ascenso y actualmente se suben más de 300 horas de video por minuto.

Los 10 videos más vistos en la historia de YouTube

1. Baby Shark Dance

2. Despacito

3.Wheels on the Bus

4. Johny Johny Yes Papa

5. Bath Song

6. See You Again

7. Shape of You

8. Phonics Song with Two Words

9. Uptown Funk

10. Gangnam Style