Hamás entrega cuatro rehenes muertos a Israel: Entre ellos una madre junto a sus dos hijos

En el marco del acuerdo entre Israel y el grupo terrorista Hamás, para el alto al fuego en la franja de Gaza, la organización extremista entregó cuatro rehenes que había usurpado desde la localidad de kibutz Nir Oz.

A diferencia de las liberaciones de prisioneros anteriores, esta fue especialmente emotiva y trágica, ya que los militares del grupo islamista devolvieron los cuerpos de cuatro rehenes muertos, entre ellos dos menores junto a su madre.

Se trata de Kfir, de 8 meses y Ariel Bibas, de cuatro años y su madre Shiri Bibas que fueron raptados por Hamás el 7 de octubre de 2023. De igual manera, se entregaron los restos de Oded Lifshitz, de 83 años.

Durante el proceso de entrega de los cuerpos por parte de Hamás, se vivieron momentos muy tensos, ya que al momento de devolver los restos de los rehenes asesinados, militares del grupo terroristas mostraron los cuatro ataúdes negros en una tarima junto a las imágenes y los nombres de los fallecidos.

Además, en el “escenario” donde se encontraban los féretros, se montó una imagen de Benjamín Netanyahu con sangre sobre los cuatro rehenes junto al mensaje: “El criminal de guerra y su ejército nazi los mataron con misiles desde naves de guerra sionistas”.

Y es que Hamás ha asegurado que las víctimas resultaron muertas producto de los ataques del ejército israelita sobre Gaza. Por su parte, desde Israel no emitieron una declaración oficial sobre el tema.

El lamento de Israel

Por su parte, el presidente de Israel, Isaac Herzog, expresó sus lamentos frente a la devolución de los cuerpos de los rehenes fallecidos.

“Agonía. Sufrimiento. No hay palabras. Nuestros corazones —los corazones de toda la nación— están destrozados. En nombre del Estado de Israel, bajo la cabeza y pido perdón. Perdón por no haberles protegido en ese día terrible. Perdón por no haberlos traído a casa con vida”, escribió en su cuenta de X.