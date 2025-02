Rubiales es condenado por agresión sexual tras beso no consentido a Hermoso: Deberá pagar 10.800 euros y cumplir con orden de alejamiento

La justicia española ha condenado al expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, por el delito de agresión sexual tras el beso no consentido a la jugadora Jennifer Hermoso durante la ceremonia de entrega de medallas en la final del Mundial Femenino el 20 de agosto de 2023 en Sídney.

¿Cuál fue la condena?

A raíz de esto, la Audiencia Nacional “ha condenado a 18 meses de multa con cuota de 20 euros al día por un delito de agresión sexual“. Específicamente, la justicia española le impuso una multa de 10.800 euros (equivalentes a $10.741.000).

Además, el fallo del juez José Manuel Fernández-Prieto, le prohibió acercarse a Hermoso en un radio de 200 metros y comunicarse con ella durante un año.

Durante el juicio, la Fiscalía había solicitado una pena de dos años y seis meses de cárcel para Rubiales, con un año por agresión sexual y otro año y medio por coacciones. A pesar de esto, la justicia solo consideró probado el delito de agresión sexual.

A esto se le suma que el poder judicial absolvió a Rubiales del delito de coacciones a la jugadora para que restase importancia a ese beso, como también fue absuelto del delito de coacción el exentrenador de la Selección femenina Jorge Vilda y los exdirectivos Albert Luque y Rubén Rivera.

Declaración de Hermoso

En el proceso, la fiscal Marta Durántez había concluido categórica que el beso que Rubiales le había impuesto a Hermoso había sido “no consentido”.

Además, durante su declaración en el juicio, Hermoso reiteró que el beso nunca debió ocurrir y que se sintió “poco respetada”. Además, la delantera, quien actualmente juega en el Tigres de México, relató las numerosas presiones que recibió desde la RFEF para minimizar el hecho y quitarle importancia al escándalo.

Declaración de Rubiales

Por su parte, Luis Rubiales defendió en el tribunal que el beso fue consentido, asegurando que Hermoso respondió con un “vale” cuando le preguntó si podía darle “un besito”.

“Yo he pedido perdón por mi comportamiento porque no fue adecuado y estando en esa tarima tenía que haber tenido la sangre más fría y no haberme dejado llevar por la emoción”, explicó el exdirigente.

Su abogada, Olga Tabau Martínez, pidió su absolución alegando que su conducta fue inapropiada, pero no constitutiva de delito.