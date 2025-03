Alcalde Desbordes también se refiere a allanamiento a diputada Cariola: “La perspectiva de género se ha llevado a niveles que no corresponden”

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes (RN), se refirió esta mañana al allanamiento del domicilio de la presidenta de la Cámara de Diputados, Karol Cariola (PC), esto en medio de la polémica por la investigación de la fallida compra de la clínica Sierra Bella durante la administración de la exalcaldesa Irací Hassler (PC).

En este sentido, Desbordes, mencionó: “Que funcionen las instituciones. No voy a usar esto para atacar a la diputada Cariola ni a la exalcaldesa. Veamos qué sucede con la investigación y cuando haya antecedentes más concretos, uno podrá ir opinando”.

“Con la información que ha aparecido en los medios, la verdad es que yo prefiero mantener un principio, que es que las instituciones funcionen, se acrediten o no los hechos, dependiendo de las pruebas que tengan”, agregó.

Chats filtrados

En cuanto a las conversaciones reveladas, fue claro en que no se iba a referir a eso, ya que dentro de su labor de alcalde no le corresponde. Además, mencionó que: “Nosotros tenemos acceso a carpeta investigativa y no están informaciones como las que menciona un matutino hoy día, esos datos no están en la carpeta que tenemos a la vista, y por lo tanto, preferiría no pronunciarme”.

Sin embargo, Desbordes indicó que su equipo legal está solicitando acceso a todas las carpetas investigativas para evaluar posibles acciones. “Mientras no tengamos acceso a todas las carpetas, no podemos pronunciarnos respecto a qué pudiéramos pedir”, señaló.

“Aquí la perspectiva de género se ha llevado a niveles que creo que no corresponden, hay que respetar el Estado de Derecho, la ley es la ley, nadie está por sobre la ley, lamento que haya sucedido en un momento en que Carol justamente fue mamá, pero yo prefiero limitarme a señalar que las instituciones funcionen, eso es todo lo que puedo decir, ni más allá, ni más acá”, finalizó.