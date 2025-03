“Que no nos pidan que nos cuadremos con alguien que nos desprecia”: Daniel Jadue responde en duros términos a los dichos de Carolina Tohá

El exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), respondió a los dichos de la candidata presidencial, Carolina Tohá, quien criticó las posturas del comunista sobre Venezuela, señalando que nos e sentiría cómoda en una primaria con él.

Así, el otrora jefe comunal apuntó sus dardos contra la PPD y dijo: “Aquellos que se quieran reír o que quieran hacer caricatura de las resoluciones que hacemos los comunistas, que después no nos pidan que nos cuadremos con alguien que nos desprecia y que nos falta el respeto cada vez que puede”.

Además, el excandidato presidencial fue más allá y calificó las críticas de quien fuera ministra del Interior por su postura ante el régimen venezolano como “burdas, de poco nivel, y de baja monta”.

“Quieren nuestros votos, pero no a nosotros. Eso no parece ni muy democrático, ni muy fraterno“, agregó, señalando que las críticas las han realizado “desde una posición que dificulta el poder convocar a todos los que vamos a necesitar convocar en las elecciones de noviembre“.

Sumado a ello, Jadue llamó al oficialismo a “que todos seamos respetuosos y esperemos las definiciones de los partidos”.

“Esto de que Chile se podría convertir en el principal socio de Maduro, la verdad es que no da ni siquiera para pensar en un debate serio con alguien que no es capaz de presentar ideas para hacer lo que no ha hecho en todo este tiempo”, lanzó.

Jadue y sus críticas al Gobierno

El líder del Partido Comunista no solo apuntó sus dardos a Tohá, ya que también centró sus críticas al Gobierno del Presidente Gabriel Boric, “que está pegado desde hace mucho tiempo en el 30% tiene que entender que si quiere darle continuidad a un proceso de transformación al que ha tenido que renunciar va a tener que convocar a más gente de la que hoy día se siente representada en el oficialismo, porque si no es una carrera absolutamente perdida“.

“En eso tendremos que diseñar la primaria que abra las posibilidades de continuar con las transformaciones, pero basándonos en un programa que realmente atienda las necesidades de nuestro pueblo. Seguimos con sueldos miserables. Seguimos sin negociación ramal. Seguimos con pensiones más que miserables y que no se van a mejorar significativamente a pesar de haber aprobado la ley que se aprobó y que los que la van a ver en una de esas la ven en mucho tiempo más”, agregó.