La respetuosa forma en que dueño de casa de la casa de Carrie de Sex and the city, le pide a los turistas que se vayan

Visitar la casa donde vivió Carrie Bradshaw en Sex and the city, en Nueva York, se ha transformado en uno de los puntos turísticos de la ciudad estadounidense, ya que aquel lugar se transformó en un espacio fundamental de la serie.

Es por eso que cada año, miles de fanáticos de la serie van hasta la calle 66 de Perry Street para tomarse fotos, grabar videos, o simplemente decir que estuvieron donde vivió el mítico personaje interpretado por Sarah Jessica Parker.

Sin embargo, esto no tiene contento a todos, ya que los habitantes del edificio han debido soportar el acoso constante de las personas que van hasta el lugar y pese a todos los esfuerzos, no han logrado alejar a las personas de la calle.

Ya en el pasado, los dueños de aquel departamento ubicaron rejas para alejar a los visitantes y carteles que les prohibía tomar fotos, subir las escaleras o hacer ruido, recordándoles que es una propiedad privada.

Pero nada de esto parece servir, y ahora, recientemente, uno de los dueños de aquella vivienda salió personalmente a espantar a los turistas, aunque de manera muy respetuosa.

“Siempre trato de no hacer esto, pero a veces la gente cruza la línea y yo no puedo, tengo que hacerlo. Gracias por entender. Que tengas una gran visita y, recuerda, esto no está vacío, es una propiedad privada y no es de Carrie, es mía”, les dijo, teniendo una buena recepción por los visitantes que rieron ante los dichos del hombre.