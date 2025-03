La petición de La Moneda a la fiscalía por la filtración de chats de Cariola: “Tiene que ser más responsable”

El Presidente Gabriel Boric se refirió a los chats filtrados entre la diputada, Karol Cariola y la exalcaldesa de Santiago, Irací Hassler, donde deslizaban duras críticas contra el Gobierno y personalmente con el mismo Mandatario.

Frente a esto, el jefe de Estado intentó bajarle el perfil a las conversaciones privadas, señalado en Chilevisión que “no revela una suerte de fragmentación dentro de la coalición de gobierno, en la que una parte siente que se ha renunciado a alguno de los proyectos iniciales de los objetivos del gobierno“.

“Yo la verdad no siento ningún tipo de afectación personal a partir de esto porque entiendo perfectamente, tal como lo dije públicamente, que entre dos personas de confianza que no creen que una conversación privada se va a filtrar a todo Chile, puedan tener opiniones duras en un momento determinado”, agregó.

Pese a ello, lanzó que “yo no me refiero así a mis aliados políticos, pero me parece totalmente improcedente el juzgar a alguien por la conversación privada que pueda tener en un momento muy circunstancial”.

Por otro lado, si bien el Presidente aseguró que no iba a entrar en disputas con la fiscalía por las filtraciones, sí acusó que “quienes filtraron esto han sido tremendamente irresponsables, pero tal como lo fueron también con el caso de Hermosilla, en las situaciones que no correspondían, que no tenían nada que ver con lo que se estaba investigando”.

“Yo no voy a entrar en una disputa como Presidente de la República con otro poder del estado de estas características, ni acusar persecución. Creo que haría más daño. Personalmente, no lo voy a hacer (…) Creo que la fiscalía en esto tiene que ser mucho más responsable. Pero hacer de esto un conflicto, o alegar de mi parte como una suerte de persecución, creo que no contribuye en nada”, dijo.

Por otro lado, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, destacó que “tiene que haber un resguardo adecuado, la privacidad y la intimidad debidamente protegidas, y solo el aspecto que es relevante penalmente, solo eso debe ser público”.