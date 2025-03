Oficializan alza en planes de seis isapres para 2025

El 5 de marzo, la Superintendencia de Salud publicó en el Diario Oficial el Indicador de Costos de la Salud (ICSA), que determinó que el tope máximo de alza que podrán hacer las Isapres a sus planes de salud es de un 3,7%.

El superintendente de Salud, Victor Torres, detalló que las Isapres Colmena, Cruz Blanca, Banmédica, Isalud y Esencial aumentarán este tope máximo.

Mientras que Consalud en un 3,6%. Vida Tres no tendrá alza. Nueva Más Vida y Fundación no participan en el proceso de adecuación precio – base, debido a que no cumplieron con las metas requeridas para participar. En el caso de Cruz del Norte, no participa porque no tiene planes que se vean afectados.

¿Cuándo entra en vigencia?

El superintendente indicó que “habitualmente entra en vigencia en junio de cada año, sin embargo, la ley de reajuste del sector público del año pasado, que adelantó el proceso para marzo del 2024, también consideró atrasar en tres meses el inicio del proceso del año 2025 y por esa razón entonces que este año el alza se realizará en el mes de septiembre y recién el día 10 de ese mes van a notificar lo correspondiente para que se hagan los descuentos en el caso que corresponda o no el alza”.

Si bien este ajuste se realizará en septiembre, Torres agregó que las Isapres tiene hasta el 31 de marzo para notificar a sus afiliados y brindar la información correspondiente.

¿Qué es el precio base en las isapres?

El precio base es una componente del plan de salud. Este se multiplica por el factor de el ó los beneficiarios. Luego está la prima GES y los beneficios adicionales. Todos esos elementos dan el valor del plan en UF que pagas a la Isapre.

El ajuste en el precio de los planes de salud no consiste en sumar directamente un 3,7% al valor base, sino en calcular primero ese porcentaje sobre la tarifa en UF y luego incorporarlo al monto original. Por ejemplo, si el plan tiene un costo base de UF 3,21, el 3,7% de ese valor equivale a UF 0,1188. Tras sumar este ajuste, el nuevo precio del plan asciende a UF 3,33 aproximadamente, considerando un redondeo a dos decimales.

Desde la Superintendencia de Salud explicaron a través de un ejemplo a qué se refiere el aumento del costo base para evitar confusiones: “En este caso no se suma el 3,7%. Lo que se hace es que a las UF 3,21 se calcula cuál es el 3,7% de esas UF 3,21 y ese valor se suma y después eso se múltiplica por el factor. Ahí tienes en el fondo el alza. No es una suma. Como es un porcentaje se calcula ese 3,7% de ese 3,21”.