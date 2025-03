Trump fracasa en nuevo intento de paz en Ucrania: Rusia sigue atacando y Zelenski acusa a Putin de rechazar alto al fuego

Si bien, este martes, Estados Unidos anunció que Rusia había aceptado una tregua parcial con Ucrania, señalando que no atacaría infraestructura del sistema energético de Ucrania. Sin embargo, desde Kiev han acusado que los ataques desde Moscú han persistido.

“Lamentablemente hubo bombardeos, específicamente contra infraestructuras civiles”, escribió en sus redes sociales el presidente Ucraniano, Volodimir Zelenski, detallando que el ejército ruso había atacado hospitales en la ciudad de Sumy.

Sumado a ello, el líder ucraniano acusó a Putin de no querer detener la guerra: “Hoy Putin ha rechazado en la práctica la propuesta de un alto el fuego completo. Lo correcto sería que el mundo responda rechazando cualquier intento de Rusia de prolongar la guerra. Sanciones contra Rusia. Asistencia a Ucrania. Reforzar a los aliados en el mundo libre y trabajar hacia garantías de seguridad”.

Sumado a ello, el presidente de Ucrania remarcó que una real muestra desde el Kremlin que desean acabar con el conflicto bélico sería detener los ataques a infraestructuras civiles.

Qué quiere Putin

Si bien Putin valoró los contactos con Trump, el mandatario ruso dio una serie de condiciones para llegar a un acuerdo de paz definitivo, algo que, de momento, se ve muy difícil de alcanzar.

Por una parte, el líder europeo puso como condición para avanzar en un alto al fuego que Estados Unidos deje de proveer armas a sus rivales. Esto sería visto con buenos ojos desde la administración norteamericana, puesto que el gobierno republicano espera dejar de entregar financiamiento a Ucrania.

Por otro lado, analistas internacionales comentan que Kiev podría resistir los ataques rusos solo con la ayuda de Europa, pese a la alta dificultad que esto representaría.

De igual manera, Putin habría propuesto que se rindan las fuerzas ucranianas se rindieran en las regiones de Lugansk, Donetsk, Zaporiyia y Jersón para poder iniciar negociaciones de paz.

Otro punto importante que condiciona las conversaciones entre los protagonistas de la guerra es que Ucrania nunca forme parte de la OTAN. Nuevamente, Estados Unidos no ve con malos ojos esta opción, debido a que la actual administración no respalda enérgicamente dicha alianza.

Con estas propuestas bajo la mesa, Ucrania no aceptaría llegar a firmar la paz, pero las negociaciones seguirían en pie.