“Cada quien celebra lo que puede”: Economista Jorge Quiroz respondió a emplazamiento del Presidente Gabriel Boric

El economista Jorge Quiroz, de Quiroz y Asociados, respondió al Presidente Gabriel Boric, quien republicó una entrevista de agosto del año pasado en la que Quiroz proyectaba el crecimiento económico para 2024.

En esa ocasión, el economista había señalado que sería necesario un milagro para alcanzar un 2,6% de crecimiento del PIB. Ahora, reaccionó con un comentario directo: “Cada quien celebra lo que puede”.

Quiroz destacó que se siente honrado de recibir la atención del Presidente de la República, aunque aclaró que su predicción inicial estaba basada en un crecimiento del 3% que en su momento se mencionaba, cifra que finalmente no se alcanzó.

“El primer punto es que parece que el Presidente se quedó solo con el titular de la entrevista. Yo hablé específicamente de un 3% que se mencionaba en ese momento (de crecimiento del PIB), y respecto a ese 3%, dije que no podía ser. Y efectivamente, no fue un 3%, sino un 2,6%. Ese es el punto”, mencionó.

“En segundo lugar, el 2,6% está un poco por encima de lo que muchos esperaban. Yo pensaba que sería más cercano al 2,2%. Sin embargo, la otra cara del 2,6% es el desequilibrio fiscal. Cuando yo hice esas proyecciones, me basé en la proyección de la recaudación de julio, que mostraba 0,9 puntos del PIB más en recaudación. Sin embargo, la realidad fue que se recaudó menos, y esa menor recaudación generó más demanda agregada. En otras palabras, ese “mayor crecimiento” es el resultado de un descuadre fiscal. Y como lo reconoce el propio ministro de Hacienda, ese crecimiento de la demanda se logró a base de deuda pública”.

No obstante, Quiroz advierte que este repunte económico no se debe a un milagro, sino a un desequilibrio fiscal.

Una economía que sigue en decadencia

Pese al crecimiento del 2,6%, Quiroz sostiene que la economía chilena sigue en decadencia. Identifica cuatro aspectos clave que deben ser abordados para revertir esta situación: seguridad, desregulación, rebaja del impuesto corporativo y ajuste fiscal.

Para él, los gobiernos deben implementar medidas concretas desde el primer día en el poder, antes de que pierdan popularidad.

En este sentido, criticó la falta de un plan económico detallado en las actuales candidaturas presidenciales. Reveló que está colaborando con Rodolfo Carter y trabajando en identificar ineficiencias presupuestarias, como un presunto fraude en licencias Fonasa que representaría US$ 800 millones anuales y la evasión del Transantiago, que sumaría otros US$ 100 millones.

Las comparaciones con Milei y Trump

Al preguntarle sobre por las políticas de Javier Milei en Argentina y Donald Trump en EE.UU., Quiroz marcó diferencias.

Señaló que Milei llegó con una “motosierra” porque Argentina estaba en bancarrota, situación que no aplica a Chile. A su juicio, el ajuste chileno debe ser más detallado y microeconómico, sin medidas drásticas que la población aún no está preparada para aceptar. En cambio, enfatizó que la seguridad es un área donde se requieren cambios radicales.

Finalmente, Quiroz reaccionó con humor ante la referencia de Boric a sus declaraciones, recordando la reacción del expresidente Ricardo Lagos cuando el economista Walter Molano criticó las cuentas fiscales chilenas.

“A diferencia de lo que dijo Lagos en ese momento, parece que el Presidente Boric me conoce y también el artículo. Así que me honra mucho: No soy Walter Molano”.