Crieria: un 71% desaprueba a la oposición, sin embargo Matthei lidera la opción de voto con un 22%

Evelyn Matthei sigue siendo la favorita para quedarse con la próxima elección presidencial. Así lo reafirmó la encuesta Criteria, quien realizó un nuevo sondeo de cara a los comicios de diciembre.

En concreto, la exalcaldesa de Providencia lidera el listado de la intención de voto espontánea, con un 22%, seguida de Johannes Kaiser, con un 15%, Carolina Tohá (12%), José Antonio Kast con 8% y Michelle Bachelet con 5%.

Pese a ello, la encuesta arrojó que el 66% de los participantes de la medición no está conforme con la actual oferta de candidatos presidenciales y que aún no hay un abanderado que represente sus ideas. De igual forma, un 6% aseguró que probablemente anulará su voto o no votará.

Frente a eventuales primarias, el 30% de los encuestados señalaron que votarían en las elecciones previas que realice la derecha, mientras que el 25% lo haría en las oficialistas.

Además, la encuesta resaltó que la oposición al Gobierno del Presidente Gabriel Boric tiene un 71% de desaprobación y un 9% respalda la actuación de la derecha.

Por otro lado, la administración del Ejecutivo cuenta con un 33 de aprobación y un 58% de desaprobación, aumentando en un 3% respecto a la última edición de la encuesta.