“Un comportamiento incomprensible”: Oposición arremete contra el Presidente Boric por compartir asado con Tool durante incendios forestales

Gran molestia generó en la oposición la reunión privada que sostuvo el Presidente Gabriel Boric con la banda Tool, durante este lunes, mientras una serie de incendios forestales afectaban a la región de La Araucanía.

En concreto, la bancada de Renovación Nacional envió una carta al Mandatario expresando su molestia por el asado que compartió el jefe de Estado con los músicos estadounidenses, expresando que esto es una actitud “carente de toda empatía y ciertamente impropia de un jefe de Estado”.

“El dolor de las familias y el riesgo que corren los voluntarios que enfrentan las llamas parecen no sensibilizar a S.E., que en una actitud de nula empatía decide disfrutar de un asado y oficiar de fan”, lanzaron.

Siguiendo esta línea, en el escrito se lee que desde la bancada de oposición“ en el (nombre) de miles de chilenos que ven consumidos sus hogares por el fuego, queremos representar una vez más nuestra molestia y pesar por lo que estimamos un comportamiento incomprensible de quien, en vez de monitorear el desastre o apersonarse en las zonas afectadas, prefiere disfrutar de un asado en compañía de una banda de rock”.

Por su parte, el diputado de la UDI, Henry Leal, aseguró que están “molestos” e “indignados”, apuntando a que “el Presidente se va de farra, se va a un asado con un grupo que a él le gusta, a compartir un asado mientras La Araucanía se está quemando”.

“El prefiere irse de fiesta, irse a un asado. Esa es una irresponsabilidad absoluta que no estamos disponibles para tolerar. Presidente, usted es el jefe de Estado, usted tiene que proteger a sus chilenos. Entonces la verdad es que es increíble, ya el Presidente creo que está en un mundo distinto, no está en la realidad, y eso no lo podemos seguir tolerando”, recalcó.

Así también, la diputada del Partido Republicano, Catalina del Real, calificó la situación de “lamentable” y expresó que la actitud del Presidente “es totalmente inapropiada y muestra una falta de sensibilidad hacia las tragedias que afectan a miles de chilenos”.