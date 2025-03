La alerta internacional que se encendió con el brote de sarampión en EE.UU.

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que, en Chile, se considera erradicada desde 1992, pero de un tiempo a esta parte ha tenido apariciones a lo largo del mundo lo que hace que el Ministerio de Salud esté atento por la probabilidad de importación de casos. Esta vez la alerta se encendió debido al preocupante brote que se está dando en Estados Unidos.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés), en lo que va del año se han contabilizado 301 casos, superando los 285 que se registraron durante todo el 2024.

Una de las respuestas de por qué se está dando este preocupante brote, es, según dijo a La Tercera, Cecilia González, investigadora del Instituto de Ciencias e Innovación en Medicina de la UDD, el aumento de los movimientos antivacunas. De hecho, las cifras lo reflejan: el 95% de los casos explorados en Estados Unidos corresponde a pacientes no vacunados, mientras que un 3% había recibido solo una dosis y del resto no se logró determinar si estaban vacunados o no.

Gonzaléz apuntó a que “durante muchos años los activistas antivacunas se dirigieron principalmente a comunidades específicas que dudaban de la vacunación infantil, utilizando medios tradicionales y redes sociales para difundir información errónea sobre las vacunas, lo que se exacerbó durante la pandemia. También han ampliado su ámbito de influencia, redirigiéndose a comunidades raciales y étnicas históricamente marginadas. Como consecuencia de esto, la reticencia hacia las vacunas que existía antes de la pandemia podría estar aumentando”.

¿Qué pasa en Chile?

En nuestro país la vacunación contra el sarampión está dentro del plan nacional considerando dos dosis. La primera a los 12 meses y la segunda a los 36 meses. Y la vacunación es obligatoria. Como especificó la doctora Mabel Aylwin, infectóloga de Clínica MEDS, “los padres pueden negarse, pero en esos casos se toman algunas medidas de protección para el niño. Su pediatra puede solicitar la intervención de instancias judiciales por temas de protección del menor y de sus derechos, para garantizar la vacunación. Si un padre se niega, el médico debe informar a la institución de salud correspondiente, y esta a su vez lo comunica a las instancias de protección al menor. Los colegios también pueden solicitar el esquema de vacunación de los niños y, en algunos casos, bloquear el ingreso de aquellos que no estén inmunizados”.

Desde el Minsal, aunque la enfermedad se considera erradicada, igual siempre la están monitoreando, como especificaron: “Últimamente se ha visto un incremento de casos, especialmente en países más desarrollados, asociados muchos de ellos a una reducción en la cobertura de vacunación. En nuestro país hemos tenido casos esporádicos y algunos brotes en el pasado que han sido todos controlados y que se han asociado a personas que adquirieron la enfermedad en el extranjero. Actualmente no contamos con casos de transmisión dentro de nuestro territorio. El último fue en 2023”.

¿Cuáles son los síntomas del sarampión?

Aunque es más común el contagio en niños y una de las principales cusas de muerte de este grupo etario, cualquiera puede contraer la enfermedad.

Los síntomas son fiebre alta, rinorrea, tos, ojos llorosos y rojos, pequeñas manchas blancas en la cara interna de las mejillas y erupción generalizada en todo el cuerpo. Y la enfermedad se puede agravar a neumonía.

La transmisión es a través de gotas de aire de la nariz, boca o garganta y es tan contagioso, que el 90% de las personas que tienen contacto con la enfermedad, se contagian.