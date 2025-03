Luis Cordero tras asumir como ministro de Seguridad: “Su rol central, es tratar de expresarle a esas personas que un Estado fuerte es un Estado que permite seguridad”

Desde La Moneda, el nuevo —y primer— ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, dio su primera vocería en dicho cargo, junto al subsecretario de Seguridad, Rafael Collado, y la subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao.

En la instancia, el abogado detalló que esta nueva cartera “no solo es el establecimiento de un casillero en la administración pública. Una de las razones que explica su amplio consenso en el Congreso, pese a una discusión de los últimos 18 años, es que la ley que entra en funcionamiento a partir del 1 de abril tiene en su interior un nuevo modelo de gestión pública en materia de seguridad“.

“La seguridad pública no es simplemente el rol de las policías, de carabineros de Chile, de la Policía de Investigaciones, de la persecución penal. La seguridad pública, en general, conjuntamente con el Ministerio Público, es también un conjunto de acciones destinadas a recuperar los espacios públicos, a vivir una vida más tranquila”, agregó.

Cordero y el rol del Ministerio de Seguridad

De igual manera, el secretario de Estado apuntó a que la función del control público “no es simplemente una cuestión de orden, es ante todo una expresión de tranquilidad y paz. No es solo un deber estatal, es también y ante todo, un derecho fundamental de las personas“.

“La seguridad exige una condición de vitalidad. Si no hay seguridad, no hay tranquilidad. Si no hay seguridad, no es posible mirar el futuro. Si no hay seguridad, no se puede mirar hacia adelante, sino que esencialmente se termina por mirar hacia la espalda. Por eso, uno de los aspectos centrales del Ministerio de Seguridad es tratar de que el debate contingente absorba las preocupaciones centrales”, profundizó.

Siguiendo esta línea, Luis Cordero, mencionó que se debe tener una “política de mediano y largo plazo“ en esta materia, “para tomar decisiones no es solo en base a la pasión, a la emoción, sino que en base a los datos“.

“El Estado tiene que transmitir tranquilidad. El Estado tiene que demostrar que está a cargo. Porque es la única manera en que las personas puedan tener tranquilidad en sus hogares”, expresó.

La tarea de la nueva cartera

Así también, el ministro reconoció que “cotidianamente, los chilenos y las chilenas viven situaciones difíciles, enfrentan el delito, pero sobre todo, viven con temor”, y que frente a esto, “el Ministerio de Seguridad Pública, su rol central, es tratar de expresarle a esas personas que un Estado fuerte es un Estado que permite seguridad”.

Además, planteó que uno de sus objetivos es demostrar que “las instituciones que forman parte del sistema de seguridad, las policías, el Ministerio Público, los municipios, los gobiernos regionales, las agencias gubernamentales a cargo de muy distintas áreas, como aduanas, impuestos internos, la unidad de análisis financiero, están destinadas a la seguridad, y que el Estado, con su poder, pueda hacer un mejor uso de sus derechos, y que todos puedan ejercer tranquilamente sus derechos y vivir una vida cotidiana digna”.

Por otro lado, Cordero hizo referencia a que “el rol central” de él y sus subsecretarios ahora “es permitir una gestión operativa del funcionamiento del sistema, pero sobre todo, la instalación de la nueva institucionalidad”.

“Probablemente, el conjunto de acciones que nosotros ejecutemos, la van a aprovechar una próxima administración. Pero uno de los objetivos centrales es que el Estado, en el momento en que se establezca la nueva institucionalidad, pero uno de los objetivos de crear el Ministerio de Seguridad, es sacar, a la seguridad, la política contingente. y transformarlo en un asunto estructural de la política pública del estado”, comentó.

Por último, aprovechó la instancia de agradecer las palabras desde la oposición, quienes han manifestado el apoyo a su nombramiento como nuevo ministro de la recién creada cartera y los llamó a trabajar juntos.