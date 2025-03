“Fue una reacción humana”: Diputada Veloso se vuelve a referir a su choque en estado de ebriedad

En una entrevista con Radio Ancoa, la diputada independiente del Frente Amplio, Consuelo Veloso, se refirió al accidente de tránsito en el que se vio involucrada la semana pasada.

Luego de que surgieran dudas sobre las circunstancias del choque, especialmente debido a las inconsistencias entre su declaración y las imágenes de cámaras de seguridad, la representante de la región del Maule, dio detalles del incidente.

En su relato, Veloso explicó que unos individuos la asaltaron a mano armada y que el accidente ocurrió cuando ella intentaba cargar su equipaje en el auto, cerca de las 03:00 AM, durante una “celebración privada”. Según la parlamentaria, dos hombres la amenazaron con un cuchillo y luego de ser empujada por los asaltantes, decidió seguirlos en su vehículo. “En mis planes jamás hubiera estado, conducir mucho menos en esa circunstancia”, aclaró.

Su postura ante las críticas y la responsabilidad

A pesar de las críticas por conducir en estado de ebriedad, la diputada no se disculpó directamente por esa decisión, pero sí instó a la gente a no imitarla, advirtiendo que pudo haber tenido consecuencias mucho más graves.

“Jamás podría calificarlo, no podría ponerme en esa posición de decir es que fue un error o no fue un error, porque después de la guerra uno es general de su propia historia, es que no es justo. Pero sí, por resguardo, le diría a la gente que no lo hiciera. Yo pude haberme muerto. Gracias a Dios estoy viva, pero hay otros chilenos que no han contado la misma historia frente a hechos graves de delincuencia que han vivido”.

“Quizás no fue la más apropiada, pero que fue una reacción humana y quién puede venir a juzgar aquello, digo, más allá de lo que yo tenga que responder personalmente por esa decisión frente a un procedimiento judicial”, agregó.

Veloso también criticó fuertemente la cobertura mediática del hecho, argumentando que el foco debió haber estado en el asalto y no en el accidente. “Yo soy una víctima respecto a ese asalto. Respecto a lo de la delincuencia. Por supuesto, respecto a lo del resto, voy a asumir y he asumido y voy a asumir el proceso judicial como corresponda. Pero yo fui una víctima de la delincuencia y en eso no me pierdo ningún segundo”.

“No soy mentirosa en ningún caso. Se trató de instalar incluso por los medios que había sido mentira lo del robo. Ojalá hubiera sido mentira, porque de hecho si no hubiera sido lo que pasó, yo no hubiera nunca conducido”, agrego.

Su visión frente a la crisis de seguridad

En cuanto a la crisis de seguridad en el país, la parlamentaria mostró su preocupación, destacando que la situación actual afecta la vida de los ciudadanos. “Uno cuando sale de la casa no sabe si va a llegar”, expresó, y agregó que como legisladora siempre ha apoyado los proyectos de ley en favor de la seguridad y la protección de la ciudadanía.

Finalmente, Veloso reafirmó su compromiso con la lucha por la seguridad y anunció que continuará con su tratamiento médico y pronto retomará sus actividades. “Mi honor y mi dignidad están intactos”, concluyó.