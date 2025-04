Lunes negro: Todo lo que sabemos del desplome de los mercados asiáticos después de los aranceles impuestos por Donald Trump

Las principales bolsas de Asia comenzaron la semana con caídas abruptas tras el colapso del pasado viernes en Wall Street, provocado por el nuevo paquete de aranceles anunciado por el presidente estadounidense Donald Trump. La respuesta de China, que igualó la medida con una subida del 34% a las importaciones de Estados Unidos (EE.UU.), intensificó el nerviosismo global.

En Tokio, el índice Nikkei 225 cayó casi un 8% apenas abrió el mercado, y una hora más tarde se mantenía con un retroceso del 7,1%, situándose en 31.375,71 puntos. En Corea del Sur, el índice Kospi perdió un 5,5%, mientras que en Australia, el S&P/ASX 200 se desplomó un 6,3%.

El desplome en Asia fue precedido por una de las peores jornadas en Wall Street desde la pandemia de COVID-19. El S&P 500 cayó un 6%, el Dow Jones Industrial Average perdió un 5,5%, y el Nasdaq retrocedió un 5,8%. Según datos de la agencia Associated Press, solo 14 de las 500 empresas que componen el índice S&P 500 cerraron con ganancias.

Los futuros también proyectaban más caídas: el futuro del S&P 500 cayó un 4,2%, el del Dow un 3,5% y el del Nasdaq un 5,3%.

El nerviosismo también golpeó al mercado energético. El crudo de referencia en Estados Unidos cayó un 4%, hasta los $59,49 por barril, mientras que el Brent descendió hasta los $63,33.

En el mercado de divisas, el dólar estadounidense retrocedió frente al yen japonés, bajando de 146,94 a 145,98. El euro, en tanto, subió levemente a $1,0967.

Mientras el mundo financiero se tambaleaba, la Bolsa de Santiago sorprendió al marcar un nuevo máximo histórico, desacoplándose del comportamiento de los principales mercados internacionales. Expertos locales atribuyen este fenómeno a factores internos y a un mayor interés de inversionistas institucionales.

La última escalada en la guerra comercial comenzó con la decisión de Washington de aumentar los aranceles al 34% sobre las importaciones chinas, medida que comenzará a regir este mes. En respuesta, el Ministerio de Comercio chino anunció una represalia arancelaria equivalente para productos estadounidenses a partir del 10 de abril.

Analistas temen que esta dinámica escale aún más, afectando cadenas de suministro globales y aumentando el riesgo de una recesión con impactos a nivel mundial.

dijo Nicolás Vergara respecto al cierre de las bolsas de valores a nivel internacional de este día lunes.

“La bolsa japonesa tuvo que detener sus transacciones, un stok loss. La particularidad de este baja, de este lunes negro, de esta crisis, de este golpe, es que es muy autoinflingido, es avisado, es previsible, y esto es lo más grave de todo, es hecho por una persona. No estamos en problemas estructurales, no estamos frente a un problema de magnitud global. Por ejemplo, la pandemia, que había un shock de oferta y eventualmente se produjo también shock de demanda porque la gente no tenía con que trabajar y shock de oferta porque no tenían con que mandar las cosas desde China, cuando se paró el mundo. Cuando se produjo la crisis Suprime (…). Las crisis vienen, aquí hay una decisión de una persona”