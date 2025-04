Isabel Allende en su despedida del Congreso: “Hoy enfrento una sanción que considero injusta, la vivo con dolor pero también con la tranqulida de tener la conciencia limpia”

Durante esta tarde, la senadora del Partido Socialista, Isabel Allende, quien fue destituida de su cargo por el Tribunal Constitucional, entregó un discurso de despedida en la Sala del Senado.

En la instancia, Allende solicitó la palabra y calificó la situación como una de las jornadas más duras de su vida, “probablemente esta sea mi última intervención en esta Sala”, comenzó diciendo. “Este es uno de los momentos más duros de mi vida, probablemente el último en esta Sala. Me resulta más difícil por la manera abrupta en que termina mi carrera de 30 años de servicio al país”, expresó con voz quebrada.

Si bien reconoció el error que derivó en su inhabilitación, la senadora fue enfática en que ello no significa guardar silencio frente a lo que considera una injusticia. “Como corresponde en una democracia, este fallo será acatado. Pero acatar no significa guardar silencio. Acatar no significa renunciar a expresar el profundo dolor y la honda injusticia que esta decisión representa”, sostuvo.

En su discurso, Allende también hizo una autocrítica y reconoció su responsabilidad en los hechos. “Reconozco que como parlamentaria debí tener presente el artículo 60 de la Constitución. No rehúyo a mi responsabilidad, pero no soy abogada. Actué confiando en la institucionalidad”, mencionó.

Sin embargo, señaló la falta de advertencias desde las autoridades competentes. “En ningún momento, ningún ministerio, ningún funcionario, ninguna autoridad involucrada, nos advirtió que existía una posible inhabilidad constitucional”.

Finalmente, agradeció el apoyo recibido y aseguró que su trayectoria política no concluye aquí. “Hoy enfrento una sanción que considero injusta. La vivo con dolor, pero también con la tranquilidad de tener la conciencia limpia. Mi historia no termina aquí”, concluyó.