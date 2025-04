Fin al cepo cambiario: ¿Qué significa la medida que se tomó en Argentina?

El gobierno de Javier Milei en Argentina continúa implementando medidas dentro de sus reformas económicas que buscan sacar al país trasandino de la profunda crisis que se encuentra sumergido, eliminando el cepo cambiario.

Esta determinación, en la práctica, quita una serie de restricciones que había para comprar y vender dólares en el país sudamericano desde hace 15 años, cuando la medida fue implementada.

De esta forma, ahora las personas naturales y las empresas tendrán mayores libertades para usar la divisa estadounidense. Hasta ahora, se podía adquirir solo $US200 mil en el mercado legal con un impuesto, mientras que las empresas debían obtener permisos especiales para realizar importaciones.

Este cambio se da en medio de un mercado argentino donde existía el dólar oficial y el dólar blue, que se transaba en el mercado negro, que tenía un valor mayor para quien lo vendía y no tenía restricciones en la cantidad de dinero que se quería transar. De esta manera, se espera que las personas comiencen a comprar y vender dólares en casas de cambio y bancos oficiales.

Los efectos del término del cepo

Ahora bien, se esperan efectos directos en la economía argentina. Algunos economistas han mencionado que esto podría generar una mayor inflación debido a que se podría ver un fuerte incremento en la cantidad de dinero circulando.

Pese a ello, desde le gobierno de Milei han negado estos efectos negativos, incluso, el libertario aseguró que “los precios no tienen por qué aumentar (...) El dólar es un precio más. Durante 90 años los argentinos acertaron usando ese modelo, pero pensar de esa manera de ver al dólar como un indicador líder está mal”.

“Si no modifico la cantidad de dinero, los precios no tienen por qué subir. Y si hay cambio de precio relativo, va a tener que bajar la demanda de otro y, por lo tanto, su precio. No varía porque no varía la cantidad de dinero”, agregó.

Por otro lado, algunos analistas prevén que esta modificación puede ser beneficioso para los mercados, puesto que la inversión podría ver un incremento y las personas podrían tener más ahorros o poder de adquisición.