Líderes mundiales despiden al Papa Francisco

La muerte del Papa Francisco, ocurrida este lunes a los 88 años en la Casa Santa Marta del Vaticano, provocó una conmoción global. Líderes políticos y religiosos de todos los continentes reaccionaron con palabras de pesar y reconocimiento, destacando su incansable defensa de los pobres, su rol en la promoción de la paz, y su cercanía con los más frágiles. Desde antiguos críticos hasta aliados cercanos, el legado del primer pontífice latinoamericano fue despedido con respeto y gratitud.

El cardenal Kevin Joseph Farrel, camarlengo del Vaticano, fue el encargado de confirmar la noticia con un mensaje que conmovió al mundo católico: “Con profundo dolor tengo que anunciar que el papa Francisco ha muerto a las 7.35 horas de hoy. El obispo de Roma ha vuelto a la casa del Padre. Su vida entera ha estado dedicada al servicio del Señor y de su Iglesia y nos ha enseñado el valor del evangelio con fidelidad, valor y amor universal y en manera particular a favor de los más pobres y marginados”. Además, agregó que “con inmensa gratitud por su ejemplo como discípulo del Señor Jesús recomendamos el alma del papa Francisco al infinito amor misericordioso de Dios Uno e Trino”.

El presidente de Chile, Gabriel Boric, lamentó la muerte del Papa Francisco destacando su compromiso con la justicia social, a la que definió como “trascendencia”, y valoró el esfuerzo del pontífice por acercar la Iglesia al pueblo en un contexto donde lo espiritual parecía relegado. Agradeció su labor y envió un abrazo a los creyentes católicos y al pueblo argentino.

Uno de los primeros en pronunciarse fue el presidente argentino Javier Milei, quien, pese a sus enfrentamientos pasados con el pontífice, escribió en la red X: “A pesar de diferencias que hoy resultan menores, haber podido conocerlo en su bondad y sabiduría fue un verdadero honor para mí. Como Presidente, como argentino y, fundamentalmente, como un hombre de Fe, despido al Santo Padre y acompaño a todos los que hoy nos encontramos con esta triste noticia”.

El presidente italiano Sergio Mattarella, cercano al Papa, expresó: “Siento el grave vacío creado por la pérdida del punto de referencia que siempre representó para mí”, y agregó: “Nuestra gratitud hacia él debe traducirse en la responsabilidad de trabajar, como él hizo constantemente, por estos objetivos”.

El presidente francés Emmanuel Macron destacó su lucha por la justicia y su compromiso con los más frágiles: “Fue un hombre que a lo largo de toda su vida luchó por más justicia”, y envió sus “condolencias más sinceras a los católicos de todo el mundo”.

From Buenos Aires to Rome, Pope Francis wanted the Church to bring joy and hope to the poorest. To unite people with one another and with nature. May this hope be reborn endlessly beyond him.

To all Catholics, to a grieving world, my wife and I send our thoughts. pic.twitter.com/UTmNxC1r4V

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 21, 2025