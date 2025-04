El dolor detrás del silencio: La trágica muerte de Virginia Giuffre, la mujer que denunció a Jeffrey Epstein y al príncipe Andrés por abusos sexuales

“Con el corazón completamente roto anunciamos que Virginia falleció anoche (viernes) en su granja en Australia Occidental (…) Perdió la vida debido a un suicidio, después de haber sido durante toda su vida víctima de abusos sexuales y tráfico sexual”. Con este comunicado la familia de Virginia Giuffre, anunció la muerte de la mujer que fue victima cuando era adolescente de la red de Jeffrey Epstein, donde, como ella dijo la “pasaban como un plato de fruta” , entre ellos el príncipe Andrés de Inglaterra.

Los últimos días de Giuffre

Hace 10 días, Giufrre sufrió un accidente automovilístico contra un bus. Ella misma contó lo sucedido en su cuenta de Instagram con una foto de ella moreteada y con una preocupante leyenda en la que decía que estaba a días de morir: “Tengo (un cuadro de) insuficiencia renal, me han dado cuatro días de vida, (y) me han trasladado a un hospital especializado en urología. Estoy lista para irme, aunque no hasta que vea a mis niños por última vez”, expresó la mujer que era madre de tres hijos.

Sin embargo, la policía de Australia Occidental informó que había sucedido un accidente, pero menor y que había terminado sin heridos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Virginia Roberts (@virginiarobertsrising11)

Además, la mujer estaba en una batalla judicial contra su exmarido, quien a principios de año la golpeó tan fuerte que le rompió el esternón y le hizo una perforación ocular. Pero, fue su exmarido el que presentó una orden de restricción contra Giuffre por violencia por parte de ella contra él. Y a fin de año, Giuffre le había agradecido, a través de a misma red social, por haberla rescatado de las garras de Epstein y Maxwell.

El traumático pasado de Giuffre

En 2009, Virginia Giuffre, identificada como Jane Doe 102, demandó a Epstein, acusándolo a él y a Maxwell de incluirla en su red de tráfico sexual. “Básicamente, me entrenaban para ser prostituta para él y sus amigos, quienes compartían su interés por las chicas jóvenes”, dijo Giuffre en Virginia Giuffre: The Extraordinary Life Story of the Masseuse Who Pursued and Ended the Sex Crimes of Millionaires Ghislaine Maxwell and Jeffrey Epstein, libro de Nigel Cawthorne.

Recordemos que un día después de que se hiciera pública la demanda, Epstein apareció ahorcado en su celda en del Centro Correccional Metropolitano del Bajo Manhattan. Y Maxwell, fue condenada en 2021 por tráfico sexual y otros cargos, recibiendo 20 años de prisión.

Ese año Giuffre demandó al príncipe Andrés, el hermano menor del rey Carlos III de Inglaterra por agresiones sexuales y se viralizó ampliamente una fotografía en la que él le rodea la cintura. Él negó las acusaciones y dijo no recordarla. Sin embargo, después de llegar a un acuerdo en la demanda, el príncipe Andrés elogió a Giuffre por atreverse a hablar y se comprometió a “demostrar su arrepentimiento”.

Después de conocerse la noticia, Charlotte Proudman, abogada y defensora de los derechos de las mujeres, publicó en X “Virginia Giuffre sobrevivió a la trata de personas, luchó por la justicia durante más de una década y dio voz a las víctimas silenciadas. Donó parte de los 12 millones de dólares que recibió a otras víctimas. Ahora se ha quitado la vida. Su lucha le costó todo. Nunca olviden lo que este sistema les hace a las mujeres”.