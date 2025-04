Escucha la versión de Fiona Apple de Heart of Gold en el álbum tributo a Neil Young

Desde este 25 de abril de 2025, el legendario catálogo de Neil Young tiene un nuevo homenaje. Se lanzó Heart Of Gold: The Songs Of Neil Young Volume I, un álbum que reúne a grandes artistas de distintos géneros.

Entre los momentos más destacados está la interpretación de Fiona Apple, quien ofrece una emotiva versión de “Heart of Gold”.

Apple mantiene el arreglo original, respetando el espíritu reflexivo de la canción. Su voz cálida de contralto le da un matiz diferente, creando un contraste interesante con el tono melancólico de Young. Como siempre, Apple destaca por su capacidad de cargar de emoción cada palabra.

Un álbum con fines solidarios

Heart Of Gold: The Songs Of Neil Young Volume I es el primer volumen de una serie de dos álbumes tributo.

Las ganancias de este proyecto serán destinadas a The Bridge School, una institución que trabaja con niños con discapacidades físicas severas.

El disco cuenta con una alineación de lujo. Participan artistas como Courtney Barnett, Eddie Vedder, Stephen Marley, Brandi Carlile, Mumford & Sons, The Lumineers, Sharon Van Etten y The Doobie Brothers junto a Allison Russell, entre muchos otros.

La actividad reciente de Fiona Apple y Neil Young

Desde el lanzamiento de Fetch the Bolt Cutters en 2020, Fiona Apple ha mantenido su presencia a través de colaboraciones y covers.

Recientemente, participó en “Letter from an Unknown Girlfriend” de The Waterboys y en “All in Good Time” de Iron & Wine. También grabó un cover de “Lately” de Don Heffington en 2024.

Por su parte, Neil Young sigue muy activo. Este año se presentó junto a Joan Baez y Maggie Rogers en un mitin de Bernie Sanders en Los Ángeles. Además, será uno de los artistas principales del festival de Glastonbury y tiene programadas varias fechas de gira por Norteamérica.