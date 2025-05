La primera canción de Fiona Apple en 5 años es una protesta a favor de las madres en prisión preventiva

Fiona Apple regresó al estudio luego de 5 años, esta vez con Pretrial (Let Her Go Home) (Previo al juicio (Déjenla ir a casa)) una canción cargada de protesta en contra del sistema judicial estadounidense.

En concreto, el tema aboga por los derechos de las mujeres que son tomadas detenidas en prisión preventiva sin ser condenadas, con periodos que se extienden por un largo periodo.

Incluso, la letra de la canción habla del daño que genera la separación de las mujeres, que en su mayoría son madres, en la vida de las detenidas y sus familias, donde en ocasiones, los hijos quedan desprotegidos sin nadie que los cuide.

Sumado a ello, el track cuenta con un videoclip donde aparecen imágenes de mujeres que fueron tomadas detenidas que fueron cedidas por las familias de las prisioneras, donde en su gran mayoría son de raza negra.

Dentro del video, la artista cuenta que por dos años ha visto “miles de audiencias judiciales como observadora del tribunal“ donde vio muchas personas ser encarceladas “simplemente porque no podían pagar la fianza“.

“La cárcel no solo las daña a ellas. Esto daña a sus familias. Esto daña a nuestras comunidades (…) Espero que esta canción y estas imágenes ayuden a mostrar lo que está en juego cuando alguien es tocado por un sistema que no les permite irse”, señala la cantante.