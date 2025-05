Así fue el concierto gratuito que Lady Gaga dio en Río de Janeiro (y así se evitó un ataque terrorista)

Lady Gaga volvió a Brasil tras 13 años con un concierto gratuito en Copacabana que reunió a 2,1 millones de personas. El evento fue el más masivo de su carrera. La cantante agradeció entre lágrimas a sus fans: “Gracias por hacer historia conmigo”, dijo desde el escenario.

Pero la jornada tuvo una alerta de seguridad. La Policía Civil de Río de Janeiro informó que evitó un atentado con explosivos planificado contra el concierto. El plan fue descubierto gracias a la colaboración con el Ministerio de Justicia, que detectó un grupo radical que se hacía pasar por seguidores de la artista.

El grupo radical haciéndose pasar por fans

Según la policía, los sospechosos reclutaban adolescentes por internet y difundían crímenes de odio, automutilación y mensajes violentos. Utilizaban perfiles falsos en redes sociales para infiltrarse entre los fans de Lady Gaga, conocidos como Little Monsters. “Los sospechosos estaban reclutando participantes, incluidos menores, para llevar a cabo ataques coordinados utilizando explosivos improvisados y cócteles Molotov”, señaló la policía.

El operativo, llamado “Fake Monster”, permitió detener a dos personas, entre ellas un adolescente que almacenaba material pornográfico infantil. Las autoridades realizaron allanamientos en 13 lugares de cuatro estados de Brasil.

Un espectáculo imponente en todos los sentidos

El concierto comenzó cerca de las 22:00 con Bloody Mary, y pronto Gaga cambió su atuendo rojo por un vestido con los colores de Brasil. Interpretó clásicos como Poker Face, Born This Way y Bad Romance. “Quizá se pregunten por qué me tomó tanto tiempo regresar, pero la verdad es que estaba sanando”, dijo Gaga. “Mientras sanaba, ustedes seguían ahí. Brasil, ¡estoy lista!”

La producción fue monumental: 1.260 m² de escenario, 16 torres de sonido y más de 5.000 efectivos de seguridad entre policías, militares y bomberos.

Impacto económico y cultural

El evento fue organizado por el Ayuntamiento de Río como parte de una estrategia para impulsar el turismo y la economía fuera de temporada. Se estima un impacto económico de 600 millones de reales (106 millones de dólares).

Además del espectáculo, la presencia de Gaga provocó una verdadera euforia en la ciudad. Desde días antes, fanáticos acampaban frente a su hotel. Incluso el ensayo general del viernes reunió a cientos de personas.

Una deuda saldada con Brasil

Lady Gaga tenía una cuenta pendiente con sus fans brasileños desde 2017, cuando canceló por motivos de salud su participación en Rock in Río. Este concierto fue su forma de agradecer la espera. “Les puedo prometer que la última vez que vine nos volvimos amigos, pero ahora somos familia”, dijo emocionada.