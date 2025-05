Crisis en el aeropuerto de Madrid: denuncian plaga de insectos y hacinamiento en la Terminal 4

El aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, uno de los más importantes de Europa, atraviesa una situación crítica. Trabajadores de la Terminal 4 han denunciado la presencia constante de insectos como chinches, pulgas, cucarachas y garrapatas. La situación afecta mostradores, baños y zonas de facturación.

“Estamos trabajando en condiciones insalubres”, declaró una tripulante de cabina. También aseguró que su salud mental se ha visto afectada: “Llego a casa con miedo. Me ducho, lavo la ropa… por si llevo algo encima”.

¿Qué dice Aena?

Desde la empresa pública Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, afirman que no existe una plaga generalizada y que todo está bajo control. Sin embargo, reconocen que han detectado insectos en “zonas muy limitadas” y que se han aplicado tratamientos específicos. Los empleados no coinciden: aseguran que la limpieza ha disminuido y que las medidas tomadas no son suficientes.

Personas sin hogar en la T4

A esto se suma otro problema: la presencia de unas 400 personas sin techo que viven o duermen en las instalaciones. Aunque han sido trasladadas a zonas desocupadas de la terminal, los trabajadores denuncian que esto solo ha cambiado el lugar del conflicto, sin resolverlo.

Han reportado robos, amenazas y hasta peleas con armas blancas. También temen que esta convivencia forzada esté relacionada con la propagación de insectos y la falta de higiene.

Llamado del Ayuntamiento al Gobierno

La vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, pidió la implicación directa del Gobierno de España. Asegura que los servicios municipales están colapsados y que ya han atendido a más de 70 personas sin hogar en el aeropuerto. Sanz criticó al Ministerio de Migraciones por no entregar respuestas ante el aumento de solicitantes de asilo.

“El aeropuerto es infraestructura del Estado. Sin el apoyo de los ministerios involucrados, será muy difícil resolver esta crisis”, sentenció.

Quejas de viajeros

Algunos turistas también han manifestado su malestar. Una mujer que visitó el aeropuerto en Semana Santa aseguró haber recibido más de 30 picaduras tras esperar en una cafetería. Las redes sociales ya están recogiendo estos reclamos.