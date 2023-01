Manuel Astorga con todo contra el Chino Ríos: “Es el ser más deplorable”

La relación entre Manuel Astorga y Marcelo Ríos terminó completamente destruida. Y sigue así. Juntos, llegaron a la elite del tenis mundial, en un proceso que llevó al zurdo a convertirse en el número uno del planeta en 1998, pero con el tiempo las diferencias han resultado insalvables. El preparador físico no vacila cada vez que puede criticar al Chino.

Al momento de disparar contra el extenista, a Astorga no le importó que ambos hayan tenido éxito deportivo cuando trabajaron juntos, incluso alcanzando el número 1 del Mundo. “No soporto al malagradecido. No soporto la vulgaridad. No soporto la picantería. No soporto la mentira”, explicó en una entrevista a La Tercera.

Astorga no se guarda nada. Incluso acusó a Ríos y su círculo de haber intentado estafar a Larry Stefanki, exentrenador.

“La gente dice que él lo despidió. Y no. Stefanki le renunció, porque Jorge Ríos no le quiso pagar un bono de US$ 500 mil dólares”, agregando que: “El contrato era que si tocaba el número 1, aunque sea una semana le pagaban un bono a Larry. No se lo pagaron. Demandó en Estados Unidos. Se lo tuvo que pagar en menos de un mes”, aseguró el ex PF.

Cabe destacar que la relación entre ambos se vio totalmente quebrantada cuando el Chino atropelló a Astorga en un confuso incidente en La Serena.

Pero lo peor vendría después

“Me alegra mucho ya que yo no tuve esa posibilidad de tener a alguien a mi lado que cada día me sintiera mejor, es más, estuve 10 años con un payaso. Que ganas de volver atrás y poder tener a gente capacitada, te deseo lo mejor”. “Para mí, el fracaso más grande como profesor y licenciado en educación es Marcelo Ríos”. Sentenció

Los dardos de Manuel Astorga llegan a solo días de que Juncheng Shang, una de las mayores promesas del circuito ATP en la actualidad, confirmara que cesó su vínculo con Ríos como su entrenador al considerarlo “irrespetuoso”.