Francesca Ravizza tras inaceptable error con Martina Weil: “Estos hechos demuestran el poco compromiso que hay con los deportistas” 

Una polémica situación se destapó respecto a la participación de la chilena Martina Weil en el Mundial de Atletismo 2023, evento que se está desarrollando en Budapest.

Según indicó El Mercurio, la velocista nacional se quedó sin competir en la prueba de los 200 metros planos por un error administrativo de la Federación Atlética de Chile (Fedachi). Específicamente, desde la entidad presidida por Juan Luis Carter no inscribieron a la atleta para aquella competencia.

“Es un error grave”, señaló Felipe de La Fuente, entrenador del equipo de atletismo de la Fedachi, el diálogo con la fuente citada. “Nosotros no nos encargamos de esa parte”, agregó.

Sin embargo, la Fedachi publicó una carta para disculparse con la deportista nacional. En la misiva, apuntaron a que “no tenemos argumentos que puedan justificar lo acontecido, solo nos queda reiterar y aceptar la falta de prolijidad por el error cometido por el personal de la Federación”.

Asimismo, en el comunicado la institución se comprometió a “hacer los esfuerzos y ajustes necesarios para que otros y otras atletas no deban pasar por la misma situación”

Los descargos de Martina Weil

En conversación con La Tercera, Weil realizo sus descargos tras enterarse que quedó fuera de dicha competencia porque la federación chilena, increíblemente, no la inscribió.

“Fue súper decepcionante. Cuando corrí los 400 metros, no quise pensar en lo otro, pero es obvio que a uno le da vuelta en la cabeza. Fue duro, muy duro”, comenzó diciendo.

“Yo les avisé el 11 o 12 de agosto que algo pasaba y no me dieron ninguna explicación. En ese momento me comentaron que fue un error, nada más“, complementó.

En esa línea, Martina Weil siguio desahogándose. “Yo me dedico a esto, es lo que hago. Me da rabia porque cuando me vaya bien, dirán que yo represento a Chile”. Sin embargo, según menciona, este tipo de prácticas no son nada nuevas dentro del organismo del atletismo nacional.

“Es triste representar a un país que no te da la posibilidad de representarlos. Varios atletas me han escrito y me han comentado que le han pasado cosas parecidas”, aseveró.

“No trabajamos los domingos”: La impresentable excusa

“¿Cómo una federación, con lo importante que son los mundiales y cómo es la preparación de los deportista, que es con recursos propios, en su mayoría; tiene en respuesta que ‘esto es porque no trabajamos los domingos’?. Es impresentable”, afirmó Francesca Ravizza en Ahora en Duna.

Asimismo, aseveró que la carta enviada a la deportista “es una falta de respeto para Martina Weil porque no la firma el presidente. Es inaceptable”.