3 datos imperdibles para disfrutar en casa

View this post on Instagram

NEW BOX ON THE BLOCK, pensado pa los ñiños de la casa!! Traemos una box con los ingredientes para preparar sliders! 4 burgers de tamaño medium. Hamburguesas de 80gr, nuestro brioche nube style de 7cm y los clásicos toppings. Aaa y por lanzamiento le agregamos papitas. Listas para freir! Ya la subimos a la página!! Ready to go…..