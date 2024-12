Las imágenes que dejaron la caída por horas de Instagram, WhatsApp y Facebook

Los mensajes dejaron de enviarse, las publicaciones no podían verse y los comentarios no aparecían. Por horas, usuarios de Meta (empresa detrás de Instagram, WhatsApp y Facebook) no pudieron usar estas aplicaciones.

Para muchas personas, esto significó una verdadera crisis, ya sea porque para varios es una fuente de trabajo, mientras que otros no sabían qué hacer ante la ausencia de estas redes sociales o los servicios de mensajería.

Es así que X (exTwitter) apareció como el gran ganador, ya que durante todo este periodo no sufrió ningún percance durante estas horas donde Meta estaba caída.

Tras esto, los usuarios de la red social que compró Elon Musk, aprovecharon la oportunidad para reírse de la situación y hacer memes: