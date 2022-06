El panorama previo el plebiscito de salida y los últimos cambios a la nueva Constitución

“Creo que hay que enfocarse en la tendencia, que es clarísima. Soy menos optimista que las campañas pueden modificar la percepción de las personas. El Apruebo está en peligro, con el viento muy en contra. Hay una ausencia a afrontar esa realidad (…) La pregunta es cómo se hace ese golpe de timón para cambiar esa tendencia”, manifestó Noam.

“Me preocupa que la batuta del Apruebo la lleven los congresistas. Tiene que mostrarse que hay sociedad civil interesada”, agregó.

Arturo comentó que “si uno mira los números con cuidado, la distancia no es tan grande. El votante probable, según Pulso Ciudadano da un resultado favorable al Rechazo de 53 contra 46, eso coincide con el pronóstico de Pepe Auth, que es experto electoral (…) Se me ocurre que esto está más cerca de la realidad. No sería una paliza, la cosa está más abierta de lo que mucha gente piensa”.