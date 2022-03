El rechazo a parte de los embajadores del nuevo Gobierno

“No me sorprende, porque no recuerdo nombramiento de embajadores que no destapara una ola de críticas. Tampoco recuerdo embajadas donde no hubieran amigos, cercanos y pago de favores. Sería ridículo de decir que no”, planteó María José O’ Shea.

Por otra parte, Noam Titelman puso en la mesa el hecho de que siempre van a haber nombramientos ideológicos dentro de las diplomacias. “El compromiso que se ha llegado en los gobiernos anteriores es que debe ser 80% personal técnico de carrera diplomática y 20% políticos. Es un acuerdo tácito, porque la ley no lo establece”, sostuvo.

“La nominación de Bárbara Figueroa en Argentina es la más polémica, porque no tiene un perfil de relaciones exteriores y es una nominación propiamente política”, agregó el economista. “El tema de fondo es el equilibrio. A partir de cierto nivel técnico de los altos cargos, a mi me parece está bien que sean de confianza del jefe de Gobierno. Ha habido demasiada preferencia en los seleccionado que son afines a la tendencia política del Gobierno”, destacó Arturo Fontaine.

“El problema es que se presta para pagar favores políticos. Hay un difícil equilibrio”, sentenció.