Los cambios a la Constitución y el control de la inflación en Chile

“Empieza a destrabar un camino para que si la alternativa del Rechazo, si es que llega a ganar, no sea simplemente quedarnos donde estamos, que no haya garantías o que el camino constitucional se vaya por otra vía”, destacó Pablo.

“Pienso que la idea de que haya un plebiscito ratificatorio es inevitable. Me parece que este parlamento, si gana el pruebo, no va a tener suficiente legitimidad para cambiar la Constitución en temas fundamentales. Eso es razonable porque no queremos que una cosa sea resuelta por la Convención y otra por el Parlamento como dos poderes aparte. Las reformas fundamentales también deben ser llevada a un plebiscito”, sostuvo Arturo.

“Mi impresión es que si gana el rechazo vamos a tener un nuevo proceso constituyente, no creo que sea factible seguir como estamos. No es muy viable políticamente”, agregó.