Rodolfo Carter: “Lo que está pasando con Boric, es la caída de otra elite que también está desconectada de la realidad”

En Terapia Chilensis, el alcalde de La Florida se refirió al momento político que estamos viendo como país y también a su vida personal contando sobre la adopción que hizo de dos hermanos.

Adoptar

Para la semana del padre, el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter dio una entrevista sobre la adopción que hizo de dos hermanos de 10 y 9 años desde el Sename.

En Terapia Chilensis, Carter contó que los niños estaban en una aldea S.O.S en Curicó donde él iba lunes, miércoles y viernes durante varios meses.

“Desde el primer día me advirtieron que están para los niños y que yo soy el privilegiado, no al revés. Yo no los salvé a ellos, ellos me salvaron a mí de una vida bastante miserable fundada en el ego como la mayoría de los políticos. Me trajeron de una cucharada a la tierra”.

Agregando: “No tengo nada que decir de los equipos del Sename, pero se debe despolitizar esta actividad. Durante muchos fue captada fundamentalmente por la democracia cristiana. Yo desconozco la afiliación de las personas que me acompañaron (…) Uno de los costos que hemos tenido que pagar es desvincularse de las personas que los cuidaron todo este tiempo”.

La adopción que hizo Carter fue un proceso de tres años y comenzó cuando su perro regalón se enfermó y pensó que se iba a morir, y vio el vació en el que estaba al depositar todo su cariño, no en una persona. Conversó con una amiga que estaba en el proceso de adopción y se embarcó en el proceso.

Contó que tuvo una pérdida con un niño que tenía un déficit atenciones severo y que el Sename no quiso seguir con el proceso, y se abrió a adoptar a niños más grandes. Y llegaron dos hermanos de 9 y 10 años. Y dijo que cuando los vio en el patio del centro, fue amor a primera vista.

“Muchos no se atreven porque son niños que vienen con problemas sociales o enfermedades, pero sí de algo sirve, la maravilla de la adopción es un acto de generosidad de uno, pero también de ellos que con sus vidas lastimadas, se abren a quererte”, comentó el alcalde.

La política

Carter dijo que ve este momento político “como una gran amenaza y una gran posibilidad (…) Lo que está pasando con Boric, es la caída de otra elite que gobierna con un iPhone en la mano y en la otra un latte, está también desconectado de esta nueva realidad”.

“En el fondo ellos sostienen que los delincuentes son víctimas de un sistema capitalista que ha generado la delincuencia por falta de oportunidades, lo que no es totalmente falso, pero no es la verdad, porque la gran mayoría de las personas vulnerables, es gente honesta que no se le ha ocurrido delinquir (…) Y están sufriendo el mismo castigo y caída en la popularidad que el gobierno anterior”.

De cara al plebiscito de salida “¿Cómo nos ponemos a disposición de los chilenos que están desesperanzados y no votarían por nosotros. Decir que aprendimos la lección. De tanto oponernos a todos los cambios, generamos una situación de riesgo de la República y una patria para todos y hacernos cargo que la gente quiere na nueva Constitución, que pase por la gente”.

Dijo que si gana el Rechazo, se tiene que hacer un proceso constituyente nuevo.

Agregando: “El verdadero líder, es el que golpea la mesa de vez en cuando como lo hacia el presidente Lagos, pero muestra un camino de salida a una sociedad confundida. Ese es el desafío de la derecha”.