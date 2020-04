Lagos Weber por Plan Económico de Emergencia: “Lo que no me queda claro es que, a los trabajadores independientes los tienen presentes, pero aún no está definido cómo los van ayudar”

Tal como lo anunció en su cuenta de Twitter, el presidente Sebastián Piñera, informó los principales focos de la segunda parte del Plan Económico de Emergencia para enfrentar los efectos del coronavirus.

El mandatario explicó que esta segunda parte tiene dos grandes focos: Proteger a las familias más vulnerables y la ayuda para los microempresario y emprendedores.

Ante esto, en Ahora en Duna el senador PPD y miembro de la Comisión de Hacienda, Ricardo Lagos Weber, sostuvo:

#AhoraEnDuna @lagosweber y #PlanEconomicoDeEmergencia “Lo que no me queda claro es que respecto de los trabajadores independientes, los tienen presentes pero aún no está definido cómo los van ayudar”

🔹 Síguenos a través de https://t.co/Oz6xkdFFEm pic.twitter.com/7lUHt2U0vt

— Radio Duna (@RadioDuna) April 8, 2020