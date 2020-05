Director del Servicio Metropolitano Occidente: “El 15 de junio deberíamos tener 100 camas con ventilación funcionando”

Durante el balance de este lunes, el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, señaló que “los esfuerzos adicionales se van a concretar. Tomamos la decisión de reconvertir totalmente el Hospital Metropolitano de forma exclusiva para pacientes críticos, también la clínica municipal de Las Condes, y la Posta Central estará reconvertida, sumando 400 camas”.

Sobre esto en Ahora en Duna, el doctor Francisco Miranda, director del Servicio Metropolitano Occidente, sostuvo “el coronavirus es una ola que no va a pasar, se va a quedar hasta que no hayan vacunas”.

El doctor aseveró que “nuestro persona de salud está agotado, mucho de nuestros trabajadores se están cayendo. Podemos hablar mucho de la reconversión de camas y también de las muchas cosas que no se están haciendo”.

#AhoraEnDuna | Dr Francisco Miranda ” No entiendo cuál es la mirada de la gente que no entiende cómo hay que enfrentar esta pandemia. La única forma de evitar que se transmita es que si estás sano trata de no contagiarte y si estás enfermo no contagies a los demás” pic.twitter.com/O3EywBzu8E

