Ximena Rincón y elección de gobernadores: “Tenemos que entender que en este tema particular, si el gobierno no asume que tenemos un déficit, al final vamos a tener que irnos a las reformas constitucionales y eso no ayuda”

Un grupo de 19 senadores de oficialismo y oposición difundieron esta jornada un escrito en que manifiestan que sus votos “no estarán disponibles” para postergar la elección de gobernadores regionales programada para abril del 2021.

Esto en rechazo a la propuesta del gobiernos de modificar la fecha de estos comicios para realizarlos en paralelo con la elección presidencial en noviembre del 2021.

Sobre esto, en Ahora en Duna, la senadora DC Ximena Rincón, señaló:

#AhoraEnDuna | Senadora @ximerincon : “Uno siempre está dispuesto a perfeccionar las legislaciones, pero eso no tiene nada que ver con la elección de gobernadores” pic.twitter.com/ZLEbmhfGCr

#AhoraEnDuna | Senadora @ximerincon y elección de gobernadores: “Tenemos que entender que en este tema particular, financiamiento y ley corta, si el gobierno no asume que tenemos un déficit, al final vamos a tener que irnos a las reformas constitucionales y eso no ayuda” pic.twitter.com/YpxwxTKHjO

