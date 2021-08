Fuad Chaín y quórum de 2/3: “Nadie tiene 1/3 para bloquear ni 2/3 para imponer”

El convencional constituyente de la DC, se refirió a la consulta de este 21 de agosto, además de las últimas definiciones y polémicas que se han dado al interior de la CC.

#AhoraEnDuna @fchahin “Una consulta ciudadana convencional, no legal, tiene exigencias de participación muy distintas a una legal. No es comparable (…) Hay que intentar generar la mayor participación posible”

#AhoraEnDuna @fchahin y resolución de la comisión de ética de la CC “No me parece que no hay razón para que no pueda ser (…) Se exagera la nota en esto. Lo importante es resguardar que no se realicen trabajos incompatibles en horario y funcionamiento” pic.twitter.com/5RcITYaWuB

