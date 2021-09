Pedro Araya: “Vamos a votar a favor del cuarto retiro porque es el retiro de la clase media, que son las familias que lo han pasado más mal durante la pandemia”

En conversación con Ahora en Duna, el senador Pedro Araya, analizó la votación del cuarto retiro del 10%.

#AhoraEnDuna @ArayaPedro “El gran problema es que el Ejecutivo y el gobierno no han entendido y no han logrado entender lo que está pasando en la clase media frente a la pandemia y prueba de ello es que las ayudas estatales llegaron tarde o no llegaron” https://t.co/Oz6xkdFFEm pic.twitter.com/ttgZpPmuHm

— Radio Duna (@RadioDuna) September 29, 2021