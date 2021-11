Andrea Parra: “Alargar el Estado de Excepción es seguir eludiendo aquello que no se ha hecho. Voy a evaluar esto escuchando a la ciudadanía, porque no se puede negar que los hechos de violencia han disminuido”

El presidente Sebastián Piñera anunció que solicitará al Congreso extender el estado de excepción de Emergencia en la Macrozona Sur.

La medida comenzó a regir el pasado 12 de octubre, se extendería por quince días más hasta el 11 de noviembre de este año.

Si se prorroga, el Estado de Emergencia se mantendría en las provincias de Malleco y Cautín, en La Araucanía; y la de Arauco en el Biobío. Para ello se necesita que ambas cámaras aprueben la iniciativa, por mayoría simple.

Sobre esto, en Ahora En Duna, la diputada del PPD, Andrea Parra, aseveró:

#AhoraEnDuna @andreaparras “Alargar el Estado de Excepción es seguir eludiendo aquello que no se ha hecho. Voy a evaluar esto escuchando a la ciudadanía, porque no se puede negar que los hechos de violencia han disminuido” https://t.co/Oz6xkdFFEm pic.twitter.com/GLxmKPcQE2

#AhoraEnDuna @andreaparras y Estado de Excepción: “Yo no tengo problema de votarlo antes de las elecciones. Uno tiene que tomar las decisiones sea en momentos eleccionarios o no. Lo que me importa es escuchar a la ciudadanía” https://t.co/Oz6xkdFFEm pic.twitter.com/hDp2aUdLCT

— Radio Duna (@RadioDuna) November 3, 2021