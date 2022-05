Rodolfo Carter: “Al gobierno anterior no le creía nadie, a este le creen cada día menos”

Rodolfo Carter, alcalde de La Florida, se refirió a la situación que vive Chile en torno a la violencia, además de la posición del Gobierno por el precio del gas y el planteamiento sobre la participación de ENAP.

"No sacamos nada con tener carabineros express porque no están preparados. Hay que producir mejores policías, sacarlos de trámites inútiles que hacen y cambiar la ecuación de tener más carabineros donde hay más población y bienes sensibles"

"Que diga que ENAP va a participar con 3.000 galones de gas en un mercado de 20 millones es ridículo (…) No va a alterar el precio porque no puedes competir con el mercado. Al gobierno anterior no le creía nadie, a este le creen cada día menos"

