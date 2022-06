Alcalde de Puchuncaví y paro de trabajadores de Codelco: “Es fruto de una decisión apresurada, no consensuada ni sociabilizada con los actores locales. No he recibido la llamada de ninguna autoridad de gobierno”

En Ahora en Duna, el alcalde de Puchuncaví, Marcos Morales, se refirió al paro de los trabajadores de Codelco por la decisión del cierre de Ventanas.

#AhoraEnDuna Alcalde de Puchuncavi, Marcos Morales y paro de trabajadores de Codelco: "Es fruto de una decisión apresurada, no consensuada ni sociabilizada con los actores locales. No he recibido la llamada de ninguna autoridad de gobierno indicándome esta medida" pic.twitter.com/s8IaOwj2Bj

— Radio Duna (@RadioDuna) June 22, 2022