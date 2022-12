Alcalde de Puchuncaví por incendio en Ventanas: “Esto podría haber desatado una emergencia química. Hemos hecho ver al gobierno lo importante que es reunirnos (…) Desde junio se lo he pedido al presidente y no ha venido a la comuna ni me ha recibido”

Durante la jornada de este jueves, se generó un incendio en las huinchas transportadoras dentro de la refinería de Puerto Ventanas, en Puchuncaví, zona costera de la región de Valparaíso.

Las características del siniestro, al ser un incendio industrial, trae consigo la expansión de sustancias tóxicas presentes en el humo, lo que le da el color grisáceo oscuro, contaminando además la calidad del aire.

Ante esto, el alcalde de Puchuncaví, Marcos Morales , sostuvo:

#DunaEnPunto Alcalde de Puchuncaví, @marcosmoralesur “Esto podría haber desatado una emergencia químico. Hemos hecho ver al gobierno lo importante que es reunirnos (…) Desde junio se lo he pedido al presidente y no ha venido a la comuna ni me ha recibido” pic.twitter.com/6Jk3iP5u5p

— Radio Duna (@RadioDuna) December 23, 2022