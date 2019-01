Fernanda Frick, creadora de la serie animada “Raise the Bar”: “Tuve que perseguir a la gente de Netflix como por tres mercados para que me prestaran atención”

Fernanda Frick, directora de animación y autora de la novela gráfica “Trazos” comentó su camino en la animación y como creció profesionalmente hasta llegar a trabajar para Netflix con una de sus producciones.

“Me demoré muchos años en decir quiero ser directora, quiero contar mis propias historias”, comentó Frick, de 28 años, quien empezó a dedicarse a la animación de manera autodidacta a los 13.

La autora se refirió al libro que escribió durante ocho años, el cual fue publicado hace un par de semanas: “Escribí este libro sobre un gran fracaso y sobre defender lo que uno quiere contar, lo que uno quiere crear”.

Actualmente, Frick se encuentra desarrollando un proyecto llamado Raise the Bar para la plataforma de streaming Netflix, sobre una adolescente que levanta pesas: “Tuve que perseguir a la gente de Netflix como por tres mercados para que me prestaran atención”, pero agregó que ya están trabajando en los primeros guiones y el primer arte.

“En general no vemos a muchas mujeres haciendo deporte en pantalla y cuando las vemos son tradicionalmente femeninos como patinaje o gimnasia (…) el hecho que no exista la otra visión es como si nos dijeran que las mujeres no podemos ser fuertes“, dijo la directora de animación.

Revisa la conversación completa: