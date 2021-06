En delivery o presencial: Disfruta de estos tres datos de Ale Mulet

Como cada martes en Aire Fresco, Ale Mulet entregó tres buenos datos para pedir a la casa o salir, si la fase lo permite. Toma papel y nota, o tu celular para buscarlos en Instagram.

Jamón ibérico de cerdos alimentados con bellotas y acaban de abrir una tienda, con queso de oveja, morcillas y otros productos españoles en conserva. Todo para armarse una rica tabla. “Vale la pena probarlos. No es barato, pero es un limito que vale la pena darse”, dijo Mulet.

Polo dijo “literalmente se deshace en la boca”.

Una mezcla de comida con brunch. Una invitación a ir entre el almuerzo y la comida en los restoranes y bares. Una invitación que está haciendo Borde Río que invita a salir más temprano debido al toque de queda y la pandemia.

La primera cadena de comida vegana en Chile acaba de abrir un sushi vegano “muy ricos. Yo no soy vegetariana ni mucho menos y no eché de menos ni el pescado ni los camarones (…) La verdad es que me sorprendí y los postres son maravillosos. Una opción diferente para variar”.

Y no sacrifica el sabor, dijo Mulet.