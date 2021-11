Martín Caparrós sobre Ñamérica: “Seguimos pensando en América Latina como un continente rural, pero hoy somos el con mayor proporción urbana del mundo”

Martín Caparrós, periodista y escritor argentino, comentó su último libro titulado Ñamérica, donde abarca temas de los países de la región que hablan español.

🎙 #AireFresco | Martín Caparrós sobre Ñamerica: "Una de las primeras cosas a las que me enfrenté fue que aunque en muchos aspectos seguimos pensando en América Latina como un continente rural, hoy somos el con mayor proporción urbana del mundo"

🎙 #AireFresco | Martín Caparrós sobre Ñamerica: "Me pareció centrarme en estos 20 países que hablamos el mismo idioma () no sabía como llamarlo, hay una palabra que es Hispanoamérica, pero eso no se dice gratis, ahí se me cruzó el estandarte de la Ñ y Ñámérica era la opción"

