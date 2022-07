René Araneda sobre el documental “Patagonia: Life on the edge of the World”: “Cada vez que uno hace estos trabajos, hace una historia. Pero descubre cinco más”

En Ruta Salvaje estuvimos con René Araneda, director y productor de “Patagonia: Life on the edge of the World”, un documental de seis capítulos, narrado por Pedro Pascal y que se está transmitiendo en CNN Estados Unidos.

🎙 #AireFresco | @Renearaneda sobre “Patagonia: Life on the edge of the world”: “El documental está dividido en montaña, bosque y fiordos (…) la Patagonia está llena de historia. Cada vez que uno hace estos trabajos hace una historia, pero descubre cinco más” pic.twitter.com/FUVHDolbfU — Radio Duna (@RadioDuna) July 25, 2022