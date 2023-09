Dr. Francisco Inalaf y derecho al olvido oncológico: “Busca que después de cinco años que el paciente que haya terminado su tratamiento y si no hay progresión de enfermedad, no tengan penalizaciones comerciales ni laborales que hoy se están dando”

En Aire Fresco, el Dr. Francisco Inalaf. Médico Oncólogo de Fundación Arturo López Pérez, se refirió “Derecho al Olvido Oncológico”

El Derecho al Olvido Oncológico se acaba de aprobar en general y en particular en la sala del Senado. El proyecto que establece el Derecho al Olvido Oncológico se aprobó por unanimidad. Éste modifica la Ley del Cáncer, lo que significa que no se aceptarán discriminaciones de ningún tipo a quienes hayan sufrido una patología oncológica. Será un derecho que garantiza que las personas que tuvieron cáncer no sufran discriminación financiera una vez superada la enfermedad, entendiendo como tal el transcurso de cinco años desde el alta clínica de remisión de ésta.

