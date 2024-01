La ilustradora nacional, María Jesús Contreras habló de su trabajo en diversos medios interacionales como el New York Times, The Atlantic, Texas Monthly, NPR, The New Yorker, The Telegraph, Los Angeles Times, The Washington Post y otros.

María Jesús Contreras: "Lo que me ha llevado a ser reconocida es volver atrás y olvidarme un poco de lo que aprendí en la academia. Para hacer algo auténtico hay que volver a las raíces"

María Jesús Contreras sobre su estilo de ilustraciones: "Los directivos se dieron cuenta de que les servía para comunicar varias cosas"

María Jesús Contreras: "Encontré un público que no se sentía tan alineado con un arte demasiado feliz o triste, sino que uno más relajado y real"