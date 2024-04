Paolo Bortolameolli y “Veni Creator: La octava sinfonía de Mahler en Chile”: “Es un documental bastante justo y realista (…) No está maquillado como si todo saliera bien desde el principio”

En Aire Fresco, Paolo Bortolameolli, director de la 8ª Sinfonía de Malher, se refirió al estreno del documental “Veni Creator: La octava sinfonía de Mahler en Chile”.

"Veni Creator: La octava sinfonía de Mahler en Chile": "Es un documental bastante justo y realista (…) No está maquillado como si todo saliera bien desde el principio"

"A mí trabajar con jóvenes y en proyectos que me motiven a salir de los tradicional, me vuela la cabeza. Te das cuenta que la música clásica no es el problema"

