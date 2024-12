Sin Spoilers: Lo nuevo de Pedro Almodóvar

Pedro Almodóvar vuelve con un estreno que no ha pasado desapercibido, no solo porque es la primera película del español grabada íntegramente en inglés, sino que por su tratamiento de la amistad y la muerte.

La pieza de al lado, narra la historia de dos amigas que luego de largos años sin verse, vuelven a encontrarse, esta vez, ambas viven situaciones completamente diferentes y deben enfrentarse al pasado y al futuro.

Sobre la cinta, Paula Frederick comentó que “la película se centra principalmente en los diálogos, las reflexiones, los miedos, las certezas y la amistad de estas dos mujeres. No habla del amor, no habla del desencuentro, no habla del despecho, habla de la amistad”.

“De verdad es notable, pero al mismo tiempo me gustaría decir que si van a ir a ver Almodóvar esperando un Volver, un Todo ser mi madre, puede que no sea lo que están buscando, hay mucha más paz, es más contenida”, agregó.